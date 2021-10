Korki na zakopiance. Zapowiada się kolejny pogodny weekend, turyści jadą więc w góry

O godz. 18 przejazd z Krakowa do Zakopanego zajmował ok. 2 godzin. Najwolniej kierowcy przemierzają odcinek między Skomielną Białą, a Nowy Targiem. Tutaj na pokonanie 22 kilometrów potrzeba ponad 40 minut. Samochody poruszają się ze średnią prędkością ok. 32 kilometrów na godzinę.

Najgorzej jest w Klikuszowej. Tak kierowców wstrzymuje sygnalizacja świetlna. Ale także coraz większy ruch w rejonie lokalnego cmentarza. Ten znajduje się tuż przy zakopiance. To powoduje, że wolniej jadą także kierowcy zmierzający w stronę Krakowa.

Kierowcy powinni spodziewać się, że z godziny na godzinę ruch na zakopiance będzie się zwiększał.