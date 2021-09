Koszykówka. Wojciech Bychawski: Chcemy godnie zaprezentować się w I lidze

- W sobotę o godz. 18 inaugurujecie we własnej hali sezon w I lidze koszykarzy meczem z GKS-em Tychy. Emocje rosną? Jest lekka trema przed premierą?

- Ten tydzień jest już bardzo emocjonujący. Emocje zawsze pojawiają się przed startem sezonu, a tym bardziej w momencie gdy zaczynamy jako beniaminek i gdy jesteśmy po przebudowie zespołu. Nie nazwałbym może tego tremą, bo trochę już człowiek zębów zjadł na koszykówce, ale emocje na pewno mi towarzyszą.

- Gdy rozmawialiśmy po awansie do I ligi, mówił pan, że liczy na przebudowę zespołu, wzmocnienia. Na ile udało się zrealizować te plany?

- Moje nadzieje i marzenia w dużej mierze się spełniły. Dostaliśmy duże wsparcie od naszego głównego sponsora, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej, ale również od innych sponsorów. Choćby firmy Oknoplast, która wspiera nas kolejny rok. Mamy stworzone warunki, które pozwolą nam rywalizować na poziomie I ligi. Oczywiście trudno było przekonać niektórych zawodników, ich agentów, żeby do nas przyszli. Wiadomo, jesteśmy beniaminkiem, a też nie zawsze mieliśmy budżet godny I ligi. Nie udało nam się zatem ściągnąć wszystkich zawodników, jakich chcieliśmy, ale i tak ci, którzy ostatecznie przyszli, byli w orbicie naszych zainteresowań. Mamy sześciu nowych graczy i zespół będzie gotowy do gry. Dołożyliśmy trochę doświadczenia do tej drużyny.