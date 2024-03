Kraków. Amerykanin zatrzymany na lotnisku w Balicach. Walczył za Ukrainę, miał w bagażu ostrą amunicję

Mężczyzna oświadczył, że nie wiedział o amunicji znajdującej się w jego bagażu rejestrowanym. Tłumaczył, że ujawnione przedmioty przypadkowo znalazły się w jego walizce i nie miał zamiaru wnosić ich na pokład statku powietrznego. Dodał również, że wraca z Ukrainy, gdzie brał udział - jako ochotnik - w walkach na froncie.

Powyższy czyn wyczerpuje znamiona art. 263 § 2 Kodeksu karnego - tj. nielegalne posiadanie broni lub amunicji - za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności prowadzić będą funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki SG w Krakowie-Balicach. Zatrzymana amunicja została przekazana do Laboratorium policji w Krakowie, a materiały sprawy do Prokuratury Rejonowej w Krakowie.

Straż graniczna przypomina:

Podróżując samolotem nie możemy wnieść na pokład niebezpiecznych przedmiotów. Broń i amunicja nie może być przewożona w kabinie pasażerskiej, gdyż narażamy siebie i innych podróżnych na niebezpieczeństwo!