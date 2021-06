Kraków. Bulwary wiślane cieszą się wielkim powodzeniem. Mnóstwo spacerowiczów nad Wisłą [ZDJĘCIA]

Założenia są takie, że przebudowa bulwarów mogłaby się rozpocząć ok. 2023 r. Projekt zagospodarowania bulwarów w pierwszym etapie obejmuje obszar 17 hektarów na odcinku od mostu Kotlarskiego po stronie Kazimierza do ujścia Rudawy. Koszt przewidzianych tam prac oszacowano na ok. 42,5 mln zł. Koncepcja nie przewiduje renowacji murów oporowych.