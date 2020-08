Kraków. Chcesz sprawdzić, czy rower jest sprawny? Ruszyły miejskie kontrole

Kraków. Rowerem do pracy. Udział w akcji deklaruje ponad sto firm

W połowie czerwca ruszyła IV edycja miejskiej kampanii „Rowerem do pracy”. Choć pandemia opóźniła jej start, a praca zdalna uziemiła wielu pracowników, to organizatorzy nie narzekają na brak chętnych. Do akcji przyłączy się w tym roku ponad 110 pracodawców. Efekty są wymierne: ro...