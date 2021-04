Kraków. Debata o przyszłości Wesołej. Dużo ogólników i mało konkretów, na które długo poczekamy

We wtorek 20 kwietnia odbyła się debata o przyszłości Wesołej, która była zwieńczeniem zakończonych niedawno konsultacji społecznych. Czego się dowiedzieliśmy? Wesoła ma być wizytówką miasta tak jak Rynek, czy Kazimierz. Ma być zieloną enklawą dla mieszkańców i miejscem życia kulturalnego. To plusy. A minusy? Nie wiadomo, kiedy się to dokona, bo władze miasta już zapowiedziały, że cały proces "konsultowania" Wesołej na pewno się wydłuży i potrwa.

Od 26 listopada do 26 lutego trwały konsultacje społeczne ws. Wesołej. Niedawno powstał raport z ich przebiegu. Czego chcą mieszkańcy na terenie kupionym przez miasto od Szpitala Uniwersyteckiego? Przede wszystkim parku, miejsca odpoczynku i rekreacji. Zwieńczeniem konsultacji była debata "Wesoła na pokolenia. Szansa i wyzwanie", która odbyła się we wtorek w Domu Lekarskim przy Radziwiłłowskiej 4 (pozostała część uczestników debaty, w tym mieszkańcy, obserwowała ją zdalnie z budynku przy Kopernika 15). W debacie wzięli udział prezydent Jacek Majchrowski, jego zastępca Jerzy Muzyk oraz Jan Pamuła, prezes spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK), zarządzającej nieruchomościami kupionymi od SU.

Czego dowiedzieliśmy się z debaty? Właściwie niczego konkretnego. Po raz kolejny padały słowa, ze strony rządzących miastem, że Wesoła to wyjątkowy projekt, że ma być zieloną wizytówką miasta, miejscem dla mieszkańców, a nie dla turystów, itp., itd. Na plus trzeba zaliczyć na pewno, że władze miasta nie mówią już o takich pomysłach, jak lokalizacja kasyna na Wesołej, czy nowej zabudowie mieszkaniowej. Dużym plusem jest też to, że miasto zobowiązało się do realizacji decyzji wypracowanych w ramach konsultacji.

- Wynik konsultacji jest istotny, bo to, co chcieli mieszkańcy i chcą władze miasta, w dużej mierze się pokrywa. Będziemy szli w jednym kierunku – mówił prezydent Jacek Majchrowski. Ewa Kryglon, jedna z koordynatorek zespołu konsultacyjnego, podkreślała, że podczas konsultacji każdy z mieszkańców miał swój pomysł na Wesołą, ale udało się wypracować jedną wspólną wizję. Wesoła, czyli laboratorium nowego miasta - Zakładaliśmy, że wypracujemy trzy, cztery wizje, które będziemy dalej opracowywać, ale udało się wypracować jeden plan funkcjonalny – laboratorium nowoczesnego miasta, które będzie miało trzy wymiary – tłumaczyła Ewa Kryglon. Pierwszy wymiar to jakość życia determinowana przez zieleń, kreatywność i życie artystyczne. Drugi ma określić, jak powstanie to laboratorium, przy zaangażowaniu różnych środowisk i miasta. Ostatni wymiar to ekologia i nowoczesny kwartał.

Co ważne, charakter konsultacji jest wiążący. Wesoła będzie zagospodarowana z uwzględnieniem planu funkcjonalnego, a mieszkańcy nadal de facto będą brali udział w konsultowaniu Wesołej w ramach cyklu spotkań "Pomówmy o Wesołej".

Z jednej strony to dobre informacje, bo głos mieszkańców będzie uwzględniony. Przypomnijmy, że początkowo głosami radnych PiS i prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków pomysł szerokich konsultacji społecznych ws. Wesołej upadł. Dopiero wspólna inicjatywa krakowskich organizacji pozarządowych sprawiła, że konsultacje przeprowadzono. Z drugiej strony zaczynamy iść w "zadyskutowanie" całego projektu, bo konkretnych efektów zmierzających do tego, że mieszkańcy zaczną w końcu korzystać z Wesołej, na razie nie widać. Prezydent Jerzy Muzyk powiedział, że konsultacje pokazały istotne rzeczy dla mieszkańców, w tym sposób dochodzenia do docelowego zagospodarowania Wesołej, który będzie procesem wydłużonym. - Byłem tym zaskoczony, bo liczyłem, że będzie oczekiwanie dynamicznego zagospodarowania. Wesoła ma być na pokolenia. To wielka szansa, nie można jej zaprzepaścić. Zwracam uwagę, że używamy określenia dzielnica Wesoła, co jest historycznym określeniem, ale znaczy, że zaczynamy nadawać temu miejsce wyjątkową rangę – mówił Jerzy Muzyk.

Wesoła, czyli ogólnie, bez szczegółów. Wiadomo, że będzie zielono W trakcie wtorkowej debaty wielokrotne padały górnolotne i ogólne hasła, jak miejsce dla mieszkańców, prestiż budowany przez sposób komunikowania się z mieszkańcami i aktywności, jakie będą się tam odbywały, obszar kreatywności i spotkań międzyludzkich, itp., itd. Jednym z nielicznych konkretów, o jakich mówił Jerzy Muzyk, to pomysł zielonego połączenia Wesołej poprzez ulicę Blich i uwolnioną przestrzenią pod budowanymi estakadami kolejowymi w stronę zielonego placu na Grzegórzeckiej przed Halą Targową i połączenie z Plantami Dietlowskimi. Prezydent Muzyk mówił, że cały czas toczą się rozmowy z PKP PLK ws. przestrzeni pod estakadami i "współpraca jest dobra". Tyle że takie zapewnienia słyszymy od wielu miesięcy, ale konkretnych obustronnych zobowiązań nie ma.

Dopytywaliśmy, czy "zielona" koncepcja, o której wspomniał prezydent, oznacza stworzenie wielkiej przestrzeni deptakowo-pieszo-rowerowej, bez ruchu samochodowego, ale Jerzy Muzyk nie rozwinął tej kwestii. Dodał tylko, że rozmowy z PKP zmierzają w kierunku połączenia obszaru Wesołej aż z Podgórzem, poprzez budowany most kolejowy i planowany przystanek Grzegórzecka.

Zapytaliśmy też o jakiś horyzont czasowy dla Wesołej, kiedy mieszkańcy będą mogli, choć częściowo zacząć korzystać z tego, o czym mówią władze miasta. Przypomnijmy, że już w 2010 roku odbył się konkurs na przygotowanie koncepcji urbanistycznej obszaru Śródmieścia Krakowa zawartego w granicach ulicy Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte. Przyznano dwie II nagrody równorzędne. Do dzisiaj tej koncepcji nie zrealizowano.

Kiedy dyskusja przerodzi się w konkrety? Czy za 10 lat nadal będziemy dyskutować o przyszłości Wesołej? - Horyzont czasowy będzie dłuższy, zagospodarowanie Wesołej będzie dalej dyskutowane. Jako spółka musimy mieć też środki finansowe, żeby realizować nasze zadania. Jeszcze w tym roku pewne środki wypracujemy, firma zacznie zarabiać, ale to nie wystarczy na dynamiczne zadania związane z kulturą. Zaczniemy najpierw od zieleni – mówił Jan Pamuła. Jeśli chodzi o realizacje celów ARMK, to spółka przejęła do tej pory pięć budynków od SU. Od dawna wiadomo, że pod adresem Kopernika 15 swoją siedzibę ma mieć miejska biblioteka. Mówiono już o tym rok temu. Kiedy biblioteka wprowadzi się na Wesołą? Konkretnego terminu nie ma. Nowością były natomiast słowa Jana Pamuły o zachowaniu pamięci o medycznym charakterze dzielnicy. Sposobem na to ma być zachowanie wszystkich tablic z budynków informujących o tym, kto je zakładał, fundował i kiedy budował. Mają być zebrane w jednym miejscu, np. w specjalnej alei lub w którymś z budynków.

Podczas debaty pojawił się także apel o zarezerwowanie części środków finansowych na promocję Wesołej, także poza Krakowem i Polską, oraz o przeprowadzenie konkursów architektonicznych. - Przewidujemy takie konkursy, to będzie też forma promocji tego miejsca. Będziemy chcieli pokazać, że mamy coś tak wyjątkowego, jak Wesoła. Planujemy też konkurs na centralny plac Wesołej i jego zagospodarowanie. Naturalnie wybrzmiało, że to będzie serce Wesołej. Pytanie, czy tylko sam plac, ale czy też obiekty, które będą definiowały ten plac – mówił Jerzy Muzyk.

Aktywność na Wesołej już w maju zapowiedział natomiast prof. Andrzej Bednarczyk, rektor ASP, który również brał udział w debacie. Chodzi o realizację projektu Kultura Futura 2020-22. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie promujące zastosowanie nowych technologii, mających wpływać na dobrostan obywateli miasta przyszłości ePolis. To przede wszystkim próba zbudowania platform wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami świata kultury, biznesu i nauki.