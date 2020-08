Kraków. Dramat ptaków w jednej z kamienic. KTOZ: sceny jak z horroru. Sprawę bada policja [ZDJĘCIA]

Śmieci zalegały wszędzie. - Gdyby ktoś miał słuch nietoperza - niewątpliwie usłyszałby tętent przebiegających tabunów wszelakiego robactwa. Gdy wzrok już się nam przyzwyczaił do kiepskiego oświetlenia, zobaczyliśmy, że robaki nie są jedynymi mieszkańcami tego mrocznego miejsca - w półmroku dostrzec można było charakterystyczne sylwetki gołębi - na szybko naliczyliśmy ich ponad 30. A rozlegające się od czasu do czasu skrzeczenie przypominało nam, że jest tu gdzieś i sroka - kontynuuje inspektor KTOZ.

Dalej opisuje: "Podjęliśmy decyzję o odłowieniu ptaków i o zawiezieniu ich do lekarza; okazało się jednak, że łatwe to nie będzie, mur ze śmieci jest bowiem nie do przebycia - trzeba było zacząć od zrobienia w nim wyłomu. Kiedy dotarliśmy wreszcie do ptaków, okazało się, że nie są w stanie latać, uciekały na piechotę, ślizgając się po pokrytych odchodami workach, woreczkach, torbach i skrzyneczkach. Te skrzyneczki zresztą uchyliły nam rąbka swej mrocznej tajemnicy, kiedy zmuszeni byliśmy je przestawić - okazało się, że w nich pozamykane są kolejne gołębie. Te biedaki nie miały niemal wcale możliwości poruszania się - ażurowe wieka prawie opierały się na ich grzbietach. Do każdej skrzynki „troskliwa” ręka wsypała garść pszenicy, ale nie zaserwowano do niej napitku… Przejrzeliśmy wszystkie skrzynki, w wielu znaleźliśmy już tylko ptasie zwłoki".