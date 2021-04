Kraków. Fort św. Benedykta w Podgórzu do sprzedaży? Radni się sprzeciwiają

W ich opinii fort 31 „Św. Benedykt” powinien pozostać w zasobach gminy Kraków. "Fort jest jedynym zachowanym spośród trzech murowanych obiektów obronnych przyczółka podgórskiego Twierdzy Kraków. Jest ostatnim fortem wieżowym w Polsce. Jest to jeden z niepowtarzalnych obiektów architektury fortecznej nie tylko w Polsce, ale i na skalę europejską. Dla radnych dzielnicy niezwykle istotne jest, aby ewentualne planowane zamierzenia adaptacyjno-inwestycyjne nie doprowadziły do zniszczenia tego unikatowego zabytku, dlatego z niepokojem podchodzą do koncepcji sprzedaży nieruchomości prywatnemu inwestorowi" - podkreślają radni z "trzynastki".

Według nich fort „Św. Benedykt” winien być przeznaczony na cele publiczne, służyć instytucjom kultury, sztuki lub muzeum.

- Obszar Wzgórza Lasoty, na którym zlokalizowany jest m.in. Fort „Św. Benedykt” to miejsce unikatowe, które podlega szczególnej ochronie konserwatorskiej. W opinii Rady Dzielnicy XIII, te niezwykle wartościowe przyrodniczo-krajobrazowo tereny zielone powinny pozostać ogólnodostępne, a ewentualna ingerencja w teren winna ograniczyć się jedynie do budowy alejek, ścieżek dla pieszych, tras rowerowych i lokalizacji obiektów małej architektury, jak ławki i kosze na śmieci - zaznaczają radni dzielnicowi z Podgórza.

Przypomnijmy, że walka o zagospodarowanie podgórskiego fortu ma długą historię. W 2000 roku miasto oddało go w użytkowanie na 25 lat Stowarzyszeniu Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki”. Zadecydował o tym ówczesny zarząd miasta. Stowarzyszenie chciało w zabytkowym obiekcie zrobić salę koncertową i do tego celu nadbudować go dużą kopułą. Był też pomysł wydrążenia we wzgórzu parkingu. Inwestor uzyskał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia. Było kilka projektów, ale żaden z nich nie został zaakceptowany przez władze konserwatorskie. Przeciwko inwestycji protestowali też okoliczni mieszkańcy, Rada Dzielnicy XIII oraz różne organizacje społeczne.