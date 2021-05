Kraków. Hype Park szykuje się do otwarcia. Wiemy, jakie gwiazdy będą tu koncertować! Już wkrótce będzie tu głośno. Nowe zdjęcia

Hype Park w Krakowie szykuje się do otwarcia

- Kilka lat temu zwróciliśmy uwagę na poprzemysłowe przestrzenie przy ulicy Kamiennej. Trochę nam zajęło stworzenie koncepcji na ich wykorzystanie - ta powstawała w naszych głowach przez niemal dwa lata. Sam teren jest słabo zagospodarowany, dlatego uznaliśmy, że to idealne miejsce na jego adaptację. Mamy do dyspozycji ponad 5000 m2, więc idealną przestrzeń na realizację wielu pomysłów – mówi nam Tomek Ochab z Knock Out Productions.

Prace przy ulicy Kamiennej 12 wystartowały już w sierpniu zeszłego roku. Po fazie projektowej w lutym rozpoczęły się prace przygotowawczo-adaptacyjne. Obecnie powstaje infrastruktura i elementy dekoracyjne. Przy ostatnich ogłoszeniach rządu w sprawie ograniczeń związanych z pandemią wszystko wskazuje na to, że Hype Park zostanie otwarty 21 maja. Co znajdziemy wtedy na jego terenie?

- Najpierw uruchomiony zostanie ogródek – prawdopodobnie największy w Krakowie. Pojawią się również food trucki, w tym kilka pop-upów znanych krakowskich restauracji. Na początku będzie więc to miejsce towarzyskich spotkań. Wszyscy jesteśmy ich spragnieni i myślę, że ten weekend otwarcia będzie mocno celebrowany przez tych, którzy mają już dość siedzenia w domach. W końcu po ponad półrocznej przerwie będzie można znów spotkać się z przyjaciółmi i znajomymi na świeżym powietrzu, w przestrzeni gastronomicznej. Sami zresztą na to czekamy – zapowiada Tomek Ochab.

Hype Park będzie również miejscem koncertów i imprez tanecznych. Będą się one odbywały na trzech scenach. Ta największa to scena plenerowa – i to właśnie tam już w czerwcu wystartują pierwsze koncerty.

Hype Park. Plan koncertów