Kraków. Kilka ciepłych dni i bęc! Na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Ulica wciąż czeka na generalny remont

Upały jakie od kilku dni nawiedzają Małopolskę męczą nie tylko ludzi i zwierzęta ale także krakowskie torowiska. W niedzielę, 26 maja, padło na ulicę Starowiślną. Szyna, która "wyszła z siebie" wstrzymała ruch tylko na chwilę, bo sprawnie do porządku doprowadzili ją pracownicy pogotowia technicznego MPK, ale nie zmienia to faktu, że chwilę po remoncie torowiska takie sytuacje chyba nie powinny mieć miejsca.

Będzie kompleksowy remont

Przypomnijmy, że remont torowiska na ul. Starowiślnej miał miejsce w styczniu br. i objął odcinek od ul. Dietla do Podgórza. Kolejny kompleksowy remont ma objąć obszar od skrzyżowania z ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich. Pracami objęty będzie również sam obiekt. Zmodernizowany zostanie główny ciąg komunikacyjny ul. Starowiślnej (ok. 969 m) wraz ze skrzyżowaniami, w tym z ul: Berka Joselewicza, Miodową, Dajwór, Rzeszowską, Przemyską, św. Wawrzyńca i Podgórską. Dodatkowo ul. Dajwór na odcinku przylegającym do ul. Starowiślnej, węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu z ul. św. Wawrzyńca oraz skrzyżowanie ul. Podgórskiej, św. Wawrzyńca i Halickiej.