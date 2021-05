Kraków. Kino Kijów uczci czterdziestolecie przyznania Złotej Palmy "Człowiekowi z żelaza"

Andrzej Wajda, jako prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przyjechał do Gdańska pod pretekstem nadzorowania pracy nad filmem do telewizji. Jednak w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, robotnicy pamiętający i pozostający pod wrażeniem siły "Człowieka z marmuru" namówili go, by zrobił film o nich. Fakt, że film nosi cechy dokumentu, był jednym z powodów przyznania mu Złotej Palmy.

Fabuła filmu jest kontynuacją losów rodziny Birkutów (przedstawionych w "Człowieku z marmuru" z 1977 roku). Syn Mateusza Birkuta, Maciek Tomczyk (Jerzy Radziwiłowicz), jest robotnikiem w Stoczni Gdańskiej, zaangażowanym w działalność komitetu strajkowego. Dziennikarz radiowy - Winkel (Marian Opania), otrzymuje polecenie zrealizowania reportażu kompromitującego Tomczyka.

Sobota, 29 maja, godz. 16:30, Kino Kijów, al. Krasińskiego 34