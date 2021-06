Kraków. Koncert zespołu Organek otworzył cykl koncertów "Lato w Fortach" [ZDJĘCIA]

Organek to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych. Jego siłą są nie tylko ostre i melodyjne nagrania, ale również żywiołowe koncerty. Potwierdził to niedzielny występ Organka w krakowskim klubie Forty Kleparz. Zespół wykonał swe najlepsze piosenki z wydanych do tej pory dwóch płyt. W ten sposób Organek otworzył cykl "Lato w Fortach", w ramach którego wystąpi 40 polskich artystów z popowej i rockowej sceny.