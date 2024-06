Kraków. Książkowe białe kruki i nauka robienia ex-librisów. Krakowski Kiermasz Książki 7-9 czerwca na placu św. Marii Magdaleny

W czerwcowej odsłonie wydarzenia chętni będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach tworzenia Ex Librisów, które odbędą się w sobotę i niedzielę w godz. od 12 do 14. Podczas zajęć każdy z uczestników dowie się co nieco na temat historii i tego, czym są owe znaki własnościowe, po czym samodzielnie wykona matrycę i własne odbitki. Po wszystkim, swoje dzieło warto umieścić w zakupionych na kiermaszu książkach.

W tej odsłonie kiermaszu wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Antykwariuszy i Bukinistów Krakowskich - antykwariaty: Suszek Books, Ministerstwo Starych Książek, Świat w tunelu, Szafa Pełna Książek, 451 stopni, Erudyta, PiBook, Hulajpole oraz Fundacja Biblioteka Domowa, księgarnia American Bookstore, i bukiniści: Grzegorz Łabuda oraz Robert Gardas.