Kraków ma nowe literackie centrum. To dom dla organizatorów krakowskich wydarzeń kulturalnych

Rynek Główny 20 to już nie tylko adres księgarni Mocak Bookstore Bunkier ani tymczasowej siedziby Galerii Bunkier Sztuki. Na pierwszym piętrze zabytkowego pałacu z widokiem na Sukiennice skupią się wydarzenia literackie tworzone przez zespół Krakowskiego Biura Festiwalowego w ramach programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Kamienica stanie się też przestrzenią dostępną dla innych organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Pałac jest miejscem otwartym i to jest dla nas najważniejsze. To miejsce bardzo gościnne - zaznacza Izabela Błaszczyk, dyrektorka KBF. - Chcemy tutaj gościć kulturę, chcemy gościć festiwale, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, które działają w Krakowie w branży kultury. Przed nami ciąg festiwali w ramach nowej strategii komunikacji kultury w mieście, czyli Kraków Culture. Tu będzie przestrzeń festiwalowa, ale też miejsce małych spotkań, które do tej pory nie miały swojego domu, i ten dom odnajdują tutaj