Kraków. Majówka na Bagrach i Zakrzówku. To było wielkie picie i wysyp mandatów

By zapewnić wszystkim spokój, porządek i bezpieczeństwo, strażnicy miejscy prowadzili działania kontrolne. I tak od 1 do 5 maja funkcjonariusze podjęli 623 interwencje na Bagrach (191) i Zakrzówku (432), które zakończyły się nałożeniem 401 mandatów karnych, pouczeniem 215 osób i skierowaniem 7 spraw do sądu.

Większość z tych wykroczeń, bo aż 495 dotyczyła interwencji porządkowych, a jedynie 128 drogowych związanych z nieprawidłowym parkowaniem.

Do najczęściej popełnianych czynów zabronionych należały: spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, niestosowanie się do regulaminów parków, zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności, używanie słów nieprzyzwoitych, zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

W trakcie działań ujęto również i przekazano policji 2 sprawców przestępstw.

