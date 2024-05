Kraków. Mężczyzna wybił szybę w tramwaju. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

18 maja br. przed godziną 9.00, oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej odebrał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia drzwi w tramwaju w rejonie Ruczaju. Na miejsce udali się mundurowi z Komisariatu Policji V w Krakowie, gdzie zastali motorniczego, który przekazał, że w trakcie kursu podczas postoju na przystanku, jeden z pasażerów po tym jak opuścił tramwaj, szklaną butelką wybił szybę w drzwiach pojazdu i oddalił się z miejsca.

Podczas oczekiwania na kolejny kurs na zajezdni motorniczy zauważył sprawcę, który przyjechał w to miejsce innym tramwajem. Wówczas postanowił on ująć mężczyznę, którego chwilę później przekazał w ręce stróżów prawa. 59-latek został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności. Kara ta może być jednak wyższa, bowiem 59-latek działał w warunkach recydywy.