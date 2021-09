Kraków. Miasto może sprzedać plac zabaw w centrum osiedla. Mieszkańcy oraz radni protestują. "Żadne decyzje nie zapadły"

W sprawie dużej działki z placem zabaw w krakowskich Przegorzałach radni dzielnicy Zwierzyniec są zgodni - nie chcą, aby dostała się w ręce prywatnego właściciela. O tym, że miasto planuje sprzedaż zielonego terenu, zaalarmował radny Krzysztof Kwarciak. Grunt jest położony w centrum osiedla, a miejsce cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. - Do transakcji ma dojść na prośbę nabywcy. Magistrat chce przekazać grunt z pominięciem przetargu. Wnioskowi o wykup terenu bardzo szybko został nadany bieg, a miejskie wydziały nie miały zastrzeżeń i wydały pozytywną opinię - twierdzi radny Kwarciak. Ze względu na wątpliwości, jakie towarzyszą sprawie, złożył już wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chce, aby CBA sprawę planowanej sprzedaży objęło swoim nadzorem.

Radnemu chodzi konkretnie o zieleniec z placem zabaw pomiędzy ulicami Szyszko-Bohusza i Kamedulską. Mieszkańcy opisują ten teren jako zaciszny i urokliwy zakątek, otoczony bujną zielenią. Miejsce jest bardzo lubiane przez dzieci, a wielu mieszkańców przychodzi tutaj spędzać swój wolny czas. - Plac zabaw na tym terenie istnieje już od co najmniej 40 lat, a całe pokolenia starały się o zachowanie charakteru okolicy. Teraz ten wysiłek może zostać zaprzepaszczony. Większość urządzeń zabawowych jest w dobrym stanie. Dzielnica co roku inwestuje środki w utrzymanie ogródka jordanowskiego. Jeżeli miasto nie zmieni swoich planów, to ciężko przewidzieć, jaka przyszłość czeka to miejsce - zauważa w rozmowie z nami radny Kwarciak.

Fragment pisma UMK do Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec Archiwum

Wtóruje mu radna dzielnicy Iwona Kubacka. - Cała rada dzielnicy jest zgodna co do tego, że ta bardzo duża działka nie powinna zostać sprzedana. Podjęliśmy ostatnio odpowiednią uchwałę w tej sprawie - mówi w rozmowie z nami Kubacka. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że grunty w rejonie Kamedulskiej to jeden z nielicznych, urządzonych terenów zielonych w pobliżu ich osiedla. Jest jeszcze zieleniec z placem zabaw w okolicy ulicy Jodłowej, ale znajduje się tuż obok ruchliwego skrzyżowania, bawią się tam wobec tego raczej starsze dzieci, przedszkolaki korzystają z ogródka przy Kamedulskiej. Nie ma tu ryzyka, że dziecko wybiegnie z placu wprost pod koła pędzącego samochodu.