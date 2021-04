Kraków. Miasto odstępuje od budowy kontrowersyjnej drogi w cichej okolicy. Presja mieszkańców pomogła

Miasto odstępuje od budowy kontrowersyjnego łącznika drogowego na Polanie Żywieckiej w Borku Fałęckim. Sprawę szczegółowo opisaliśmy w lutym. Po naszym tekście i dalszej presji mieszkańców, urzędnicy w końcu odeszli od pomysłu budowy ruchliwej ulicy w cichej okolicy.

Przypomnijmy. Mieszkańcy Borku Fałęckiego sprzeciwiają się planom budowy drogi, która połączy ulicę Żywiecką z planowaną ulicą 8 Pułku Ułanów - przechodzącą przez Ruczaj do Borku. Okoliczni mieszkańcy protestują, bo uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby połączenie powyższych ulic przez istniejącą już ulicę Szczerbińskiego. Byłoby łatwiej i taniej. Szczerbińskiego ma być jednak tzw. ulicą ślepą, choć jeszcze ponad rok temu to właśnie tędy urzędnicy planowali łącznik. Okazuje się, że przy Szczerbińskiego mieszka wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider. Czy to ma jakieś znaczenie? Tak pisaliśmy w lutym, gdy szczegółowo opisaliśmy całą sprawę. Ulica 8 Pułku Ułanów ma być alternatywą dla ul. Kobierzyńskiej i przechodzić przez Ruczaj, do Borku Fałęckiego, w rejon lasu Borkowskiego. W wielu miejscach będzie trzeba ją połączyć z istniejącym układem komunikacyjnym. I choć do budowy 8 Pułku jeszcze daleko (na razie wciąż trwają prace planistyczne), to właśnie miejsca łączenia tej ulicy z innymi drogami rodzą już lokalne konflikty.

Decyzja urzędników: nie będzie kontrowersyjnej drogi Po publikacji naszego tekstu oraz dalszej presji mieszkańców urzędnicy ostatecznie odpuścili pomysł wprowadzania większego ruchu drogowego na Polanie Żywieckiej. - Miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od budowy drogi, która miałaby być łącznikiem od skrzyżowania ulic Żywieckiej i Szczerbińskiego do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów. O nierealizowaniu tej inwestycji zdecydowano po szczegółowej analizie. Uwzględniała ona zwiększenie w tamtym rejonie ruchu komunikacyjnego, a także uwagi zgłaszane przez mieszkańców lokalnych osiedli - ogłosili urzędnicy w komunikacie.

Oprócz ulicy 8 Pułku Ułanów miała również powstać dodatkowa droga, o długości ok. 420 m, jako przedłużenie ulicy Karabuły. Urzędnicy przekonywali, że równomiernie rozprowadzając ruch, byłaby uzupełnieniem układu komunikacyjnego od skrzyżowania ul. Żywieckiej i Szczerbińskiego do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów. Tyle że w planie miejscowym przewidziano lokalną drogę dojazdową (KDW.5), ślepą, zapewniającą tylko dojazd do posesji. Urzędnicy natomiast dążyli do wybudowania normalnej, szerokiej drogi, która wprowadziłaby tutaj ruch tranzytowy.

- Zdecydowano, że ulice Szczerbińskiego i Zagrodzkiego pozostaną "zaślepione". Nie wyklucza to zrealizowania łącznika w przyszłości, jest on bowiem potrzebny w celu ukształtowania odpowiedniej siatki połączeń drogowych. Z drugiej strony tamtejszy rejon stanowi ważny teren rekreacyjny dla mieszkańców lokalnych osiedli. Powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej ulicy spowodowałoby utratę tych walorów - tłumaczą teraz urzędnicy.

Burza po artykule Po naszym tekście otrzymaliśmy sporo maili od mieszkańców Polany Żywieckiej. Część z nich krytycznie odnosiła się do naszej publikacji. Uważali bowiem, że nowi mieszkańcy Polany dążą do zrobienia łącznika ulicą Szczerbińskiego, przeciwko czemu oni protestowali w roku 2019 (protest był wtedy skuteczny, bo urzędnicy odstąpili od łącznika na Szczerbińskiego, a pomysł nowego połączenia zaczęli planować w miejscu drogi KDW.5 - red.). Krytycznie odnosili się także, że opisaliśmy, że przy Szczerbińskiego mieszka wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider. Niemniej dysponowaliśmy dokumentem urzędników, gdzie wprost stwierdzano, że połączenie z 8 Pułku Ułanów poprzez Szczerbińskiego jest tańsze, planowane i zgodne z planem miejscowym, ale jeżeli ulica pozostanie "drogą ślepą" to drogę KDW.5 trzeba mianować na lokalną. Był to więc bezpośredni skutek "zaślepienia" Szczerbińskiego, według urzędowych pism.

W całej sprawie chodziło jednak o to, aby teren Polany Żywieckiej pozostał spokojnym miejscem, bez ruchu tranzytowego na całym jej obszarze, bez dzielenia mieszkańców na starych, czy nowych. Ruch tranzytowy nie powinien się odbywać pod oknami, ani jednych, ani drugich. I to teraz się udało. Powód odstąpienia od budowy drogi może być jednak prozaiczny - brak pieniędzy. Urzędnicy mówili nam o tym wielokrotnie. Brakuje środków na samą ulicę 8 Pułku, a co dopiero na łącznik z nią.