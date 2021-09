Kraków. Miasto pyta mieszkańców, co urządzić w forcie "Św. Benedykt" Małgorzata Mrowiec

W najbliższy poniedziałek, 27 września, ruszają konsultacje społeczne na temat zagospodarowania fortu nr 31 "Św. Benedykt" (ul. Stawarza). Potrwają do 22 października. Organizowane przez miasto konsultacje to efekt sprzeciwu społecznego wobec planowanej swego czasu przez gminę sprzedaży tego zabytku oraz oczekiwania mieszkańców, by zapytać ich, co widzieliby w forcie.