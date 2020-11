„Dojrzałe Kino” to cykl Kina Pod Baranami realizowany z myślą o krakowskich seniorach. Premierowy seans filmowy poprzedzony wstępem redaktor Marii Malatyńskiej oraz dyskusja po seansie od dekady gromadzi miłośników kina, nie inaczej będzie w najbliższą środę. 11 listopada o godz. 11.00 w „Dojrzałym Kinie” film Giuseppe Capotondiego „Obraz pożądania” z Mickiem Jaggerem na ekranie.

Ekscentryczny milioner Cassidy (Mick Jagger) niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę.