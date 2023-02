Kraków. Mieszkańcy wolą Manhattan niż życie w smrodzie. Przedsiębiorcy obawiają się bankructwa Piotr Tymczak

Nowe Miasto planowane jest na terenach w rejonie Płaszowa i Rybitw, w miejscu gdzie obecnie funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych. Marcin Banasik/ materiały prasowe Zobacz galerię (25 zdjęć)

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Miasta, czyli proponowanej dzielnicy wieżowców w rejonie Rybitw, budzi coraz większe emocje. Pod petycją w sprawie uchwalenia tego dokumentu podpisują się mieszkańcy z Płaszowa i okolic, którzy przekonują, że wolą mieć wokół siebie nową miejską zabudowę, zamiast istniejących przedsiębiorstw, zakładów i magazynów. Narzekają, że takie sąsiedztwo powoduje, iż są narażeni na odór docierający do ich domów. Przedsiębiorcy z tego terenu przekonują, że zezwolenie na zmianę charakteru dzielnicy oznaczać będzie de facto wygaszanie ich działalności, co wiąże się z utratą tysięcy miejsc pracy. Decyzję co do przyszłości spornego obszaru mają podjąć miejscy radni, którzy przyznają, że czeka ich jeden z ważniejszych werdyktów tej kadencji.