Kraków. Miliony złotych na nową miejską spółkę od kultury, która... jeszcze nie powstała. Radni miejscy zaskoczeni

Radni miejscy wskazywali, że w Krakowie powołuje się kolejne spółki do realizacji doraźnych celów, co budzi poważne wątpliwości. - Pytanie jest takie, czy powołanie kolejnej spółki, która ma się głównie zajmować zarządzaniem jednym, dwoma budynkami, jest rzeczą właściwą? Obawiam się, że przy tworzeniu kolejnych inwestycji w Krakowie, sportowych, kulturalnych, może być pokusa, by przy każdej większej budowie również powoływać następną spółkę - mówił radny miejski PiS Michał Drewnicki. Zwrócił też uwagę, że Kraków 50.20 ma zostać powołane do efektywnego zarządzania ICE. - Nasuwa się pytanie: czy teraz nie jest? - dopytywał radny.

Łukasz Maślona z Krakowa dla Mieszkańców stwierdził z kolei, że nie możemy sobie pozwolić na tworzenie nieskończonej liczby kolejnych miejskich spółek. - Ponadto transparentność działania takiego podmiotu jest poza kontrolą radnych. Prawo do informacji o działalności obecnych spółek jest nam odmawiane - zwrócił uwagę Maślona.

Chodzi też o to, że miejskie spółki nie publikują, jak robi to np. magistrat, wykazu zawieranych umów. Ogranicza to dostęp do informacji o wydatkach, a te niejednokrotnie budziły kontrowersje, jak np. prawie 40 tysięcy złotych wydane na internetową transmisję rocznicowej mszy świętej Wodociągów Krakowskich. - Nie mogę odpowiadać za to, co dzieje się w pozostałych spółkach. Ale doskonałe doświadczenie macie ze mną jako z dyrektorem instytucji kultury. Nie czekam z odpowiedzią na wasze pytania. Odpowiadam na nie błyskawicznie. Uważam, że te pytania są konieczne - kontrowała Błaszczyk. Nie widzi innej możliwości w przypadku spółki, co daje nadzieję, że radni będą mieli wgląd do jej wydatków.