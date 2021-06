Kraków. Młode kino francuskie zagościło w Kinie Pod Baranami

Krakowskie kina wróciły do grania, a do repertuarów wracają lubiane przez kinomanów sykle i przeglądy. Od 6 do 10 czerwca w Kinie Pod Baranami po raz dwunasty kinomani będą mieli okazję zobaczyć najlepsze filmy francuskie ostatnich lat. W programie organizowanego przez Kino Pod Baranami oraz Instytut Francuski Przeglądu Nowego Kina Francuskiego znalazły się najnowsze dzieła nagradzanych autorów, wnikliwe portrety złożonych zjawisk społecznych, nostalgiczne spojrzenia w przeszłość oraz pełne humoru i akcji komedie.

W czasie przeglądu w Kinie Pod Baranami swoje najnowsze dzieła zaprezentują m.in. François Ozon czy Maïwenn. Filmem „Lato 85” Ozon wraca do lat 80., widzowie zanurzą się w tamtym klimacie dzięki ścieżce dźwiękowej, w której pobrzmiewają m.in. hity The Cure i Roda Stewarta. Z kolei Maïwenn powraca na wielki ekran filmem „DNA”, portretem rodzinnym, czerpiącym z osobistej, złożonej historii.