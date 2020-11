Kraków. MPK testuje hybrydowy autobus dla mieszkańców Piotr Rąpalski

MPK

Do floty MPK dołączył kolejny przyjazny dla środowiska autobus. To hybrydowy 12-metrowy pojazd Lion’s City firmy MAN. Będzie testowany od 3 do 30 listopada na liniach aglomeracyjnych i miejskich nr 301 (Podgórze SKA – Niepołomice Dworzec), 204 (Czerwone Maki P+R – Wieliczka Miasto) i 128 (Zajezdnia Płaszów – Prądnik Czerwony).