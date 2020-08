Kraków. Muzeum Narodowe uruchamia Hyde Park Sztuki w ArtSferze pod dawnym Hotelem Cracovia

Muzeum Narodowe w Krakowie otwiera się na powszechne udostępnianie prac artystycznych twórców młodego pokolenia. Hyde Park Sztuki powstał w celu promocji szeroko rozumianej twórczości artystycznej.

Zgłoszenia ze swoim pomysłem opisanym w załączonym poniżej formularzu należy przesyłać na adres hydeparksztuki@mnk.pl do 8 września 2020 roku.

- Uczestnicy, wyłonieni spośród nadesłanych zgłoszeń, zostaną zaproszeni we wrześniu do pokazania siebie i swojej sztuki. I to w niebagatelnym miejscu, bo w kolejnym już udostępnionym dla gości ogrodzie Muzeum Narodowego w Krakowie - przy dawnym Hotelu Cracovia - zapowiada Dominik Budny z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Do dyspozycji uczestników Hyde Parku Sztuki będzie scena oraz przestrzeń ogrodowa ArtSfera MNK przy ul. Focha 1. W przypadku występów wymagających nagłośnienia, Muzeum Narodowe pomoże w jego organizacji.