Kraków. "Muzeum po sąsiedzku - Prądnik Biały". Wystawa plenerowa o Prądniku Białym w Dworku Białoprądnickim

Prądnickie sukiennice blokowały przebudowę al. 29 Listopada. Planowano je przenieść, ostatecznie wyburzono

Sukiennice prądnickie zniknęły z powierzchni ziemi. Parterowy budynek, który wpisał się w przestrzeń Prądnika Czerwonego, kolidował z przebudową alei 29 Listopada. Szkopuł w tym, że początkowo planowano przenieść obiekt w inne miejsce, wszystko po to, by został zachowany. Ostatecznie został jednak w ostatnich dniach wyburzony. - To był świadek historii Prądnika Czerwonego, miał ponad 100 lat - mówi Piotr Moskała, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Uważa, że budynek faktycznie można było przenieść. Urzędnicy zmienili jednak zdanie i uznali, że nadaje się do rozbiórki.