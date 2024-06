Kraków. Nagroda Jerzmanowskich dla Hanny Machińskiej. „W DPS, w lesie, w więzieniu lepiej się rozumie prawa człowieka”

Zgodnie z testamentem

Hanna Machińska tegoroczną laureatką

Nie pozostawać obojętnym

− Używała swojej wiedzy i możliwości działania, by ratować ludzi przed śmiercią, cierpieniem i poniżeniem. Wyjeżdżała we wschodnie tereny Polski, szczególnie na Podlasie, i ratowała uchodźców z całego świata przed wywózką do Białorusi i chroniła ich w placówkach Straży Granicznej. Jeździła do lasu, przywoziła pomoc humanitarną i była zawsze tam, gdzie prawa człowieka były łamane i ograniczane. Nigdy nie była obojętna, gdy stwierdzała łamanie tych praw – argumentowali prof. Zygmunt Kolenda i prof. Andrzej Białas w zgłoszeniu Hanny Machińskiej do Nagrody Jerzmanowskich.