Kraków. Nowe osiedle, a w nim pleśń i grzyb. Mieszkańcy oburzeni. Deweloper ripostuje 24.07.2021

Firma Henniger Investment buduje w Bronowicach gigantyczne osiedle, na którym powstanie 2199 mieszkań oraz 5 tys. miejsc pracy w sąsiadujących biurowcach. Osiedle zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Krakowa, pomiędzy ulicami Radzikowskiego, Armii Krajowej oraz Katowicką.

Zanim powstały bloki, deweloper wykonał pełny układ drogowy, który połączył z istniejącymi drogami. Nowy układ drogowy to rozbudowana ulica Katowicka wewnątrz osiedla, która połączyła się z pozostałymi. W sumie 1,8 km dróg publicznych. Budowa zaczęła się w październiku 2015 i trwała do czerwca 2016. Koszt zadania to 12 mln zł.