Kraków. Nowoczesny sprzęt ułatwi pracę konserwatorom dzieł sztuki

- Pracownia Konserwacji Malarstwa przy Muzeum Książąt Czartoryskich opiekuje się jedną z najcenniejszych polskich kolekcji. Mając pod swoją kuratelą arcydzieła tej klasy, co „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Pejzaż z miłosiernym samarytaninem”, nie można nie posiadać nowoczesnego sprzętu badawczego, a urządzenia optyczne Restauro mają długą historię w służbie konserwatorskiej. Ten model mikroskopu jest stworzony specjalnie dla konserwatorów i oferuje zaawansowane funkcje przydatne zarówno przy pracy jak i obserwacji, czy dokumentowaniu stanu zachowania

- mówi Katarzyna Novljaković, kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Muzeum Książąt Czartoryskich.

Sprzęt, który trafił do Pracowni Konserwacji Malarstwa to jeden z najnowocześniejszych mikroskopów, pozwalający, m.in. na dokładne badanie chronologii występujących warstw technologicznych oraz historycznych nawarstwień. Dzięki wykorzystaniu technologii, muzealnicy będą w stanie odtworzyć skomplikowane dzieje wielu dzieł sztuki z kolekcji Czartoryskich. Nowy mikroskop posłuży, min. do badania obrazu Leonarda da Vinci.