Kraków. Obchody 73. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Pod pomnikiem złożono kwiaty [ZDJĘCIA]

- Rotmistrz Witold Pilecki to postać, która za swą odwagę, patriotyzm, męstwo zapłaciła ogromną cenę - mówiła w parku Jordana Marta Bernadzikiewicz-Stępień dyrektor XXV LO w Krakowie, które przejęło opiekę nad pomnikiem rotmistrza.

Witold Pilecki służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo Związku Walki Zbrojnej, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, by zdobyć informacje o zbrodniach Niemców i zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić.

W 1944 r. walczył w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. służył w 2. Korpusie Polskim we Włoszech, skąd – decyzją gen. Władysława Andersa – wrócił do Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu RP na Uchodźstwie.