Kraków. Perturbacje na kolei po usterce sieci trakcyjnej. Pociągi z ograniczeniem prędkości

Z powodu uszkodzenia fragmentu sieci trakcyjnej pociągi nie mogły kursować między stacjami Bieżanów i Płaszów. Część pociągów pojechała objazdem przez Nową Hutę do Podłęża i dalej już swoimi trasami. Natomiast linia do Wieliczki kursowała tylko do Płaszowa, a na dalszym odcinku pasażerowie korzystali z komunikacji zastępczej autobusowej. Tak było przez około dwie i pół godziny, do godz. 17.30, kiedy usterkę częściowo usunięto.

- Obecnie pociągi jeżdżą już linią średnicową, przy czym w tym miejscu, gdzie mamy uszkodzenie, jest ograniczenie prędkości. Będzie ono obowiązywać do nocy, a w nocy ta usterka ma być całkowicie usunięta - powiedział nam późnym popołudniem w czwartek Piotr Hamarnik, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak tłumaczył, ponieważ pociągi w tym jednym miejscu muszą zwolnić do 20 km na godzinę, to trochę więcej czasu zajmuje im przejazd na tym odcinku, może to powodować pewne opóźnienia. - Ale to ograniczenie może wpływać na 5-10 minut różnicy w odjeździe w stosunku do rozkładu jazdy. Teraz już sytuacja będzie się normalizować - dodał rzecznik.