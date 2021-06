Kraków. Pierwszy popandemiczny spacer po szpitalu Babińskiego i jego terenach zielonych

Położony w Kobierzynie szpital im. Babińskiego to nie tylko miejsce, gdzie umysłowo chorzy wracają do zdrowia, ale też architektoniczna perełka. To mniej znane oblicze obiektu można odkrywać podczas specjalnych spacerów organizowanych na obszarze wokół szpitala.

Sobotni spacer zorganizowało stowarzyszenie podgorze.pl i Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Była to okazja, by skorzystać z chwili relaksu w stuletnim parku i dowiedzieć się czegoś o tym niezwykłym zabytkowy miejscu, które wcale nie jest takie straszne, jak sądzą niektórzy.

Spacer poprowadzili dr Damian Leszczyński – lekarz psychiatra pracujący w Szpitalu Babińskiego reprezentujący jednocześnie stowarzyszenie podgorze.pl oraz Maciej Bóbr historyk sztuki i rzecznik prasowy Szpitala.

Kiedy na początku XX wieku zakładano szpital w Kobierzynie, jego twórcom zależało, żeby placówka była nie tylko dobrze wyposażona, ale również piękna. Za jej projekt odpowiadali: Władysław Klimczak (twórca m.in. łazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju), Zygmunt Jarlany, Andrzej Dodkowski i Tadeusz Zieliński. Według ich koncepcji szpital miał być w maksymalnym stopniu uniezależniony do Krakowa. Samowystarczalność miały mu zapewnić: własna piekarnia, elektrociepłownia, warsztaty techniczne, hodowla trzody, ogród, a także boisko, teatr, kaplica i cmentarz. Oprócz nich, na obszarze 52 ha wzniesiono 15 pawilonów, przeznaczonych dla 800 chorych oraz budynki administracyjne, w sumie kilkadziesiąt obiektów. Całość, ze swą luźną, niską zabudową zanurzoną w zieleni, nawiązywała do popularnej wówczas koncepcji miasta - ogrodu. Szpital, otwarty w 1917 roku, był zaliczany do najpiękniejszych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.