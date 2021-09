Kraków. Prawie półmilionowa kara dla inwestora przebudowy Hotelu Saskiego Małgorzata Mrowiec

490 tys. zł - tyle wynosi kara, jaką nałożył małopolski konserwator zabytków na inwestora prowadzącego ogromną inwestycję przy ul. Sławkowskiej, św. Tomasza i św. Jana - przebudowę Hotelu Saskiego. To już druga kara za działania podejmowane w obrębie tutejszego kompleksu zabytkowych budynków, które przebudowywane są na nowy 5-gwiazdkowy hotel. Służby konserwatorskie wyjaśniają, że chodzi m.in. o liczne odstępstwa od zatwierdzonego projektu. Wskazują też, że obiekt przez wiele miesięcy pozostawiony był bez dachu, co doprowadziło do uszkodzenia polichromii.