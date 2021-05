Kraków. Proponują otwarty basen w każdej dzielnicy. Można zacząć od tego w Borku, który jest w katastrofalnym stanie [ZDJĘCIA]

Inspiracją do stworzenia uchwały w sprawie basenów było zeszłoroczne lato, kiedy na terenie Krakowa, milionowego miasta, funkcjonowały tylko dwa otwarte kąpieliska. Analizując tę sytuację mieszkańcy sami podesłali do mnie informację o tym, jak dużo otwartych krakowskich basenów zniknęło. Ten trend powinno się odwrócić, bowiem wiemy, że latem kiedy są upały korzystanie z basenów zamkniętych nie jest rozwiązaniem optymalnym - mówił radny Łukasz Maślona z klubu "Kraków dla Mieszkańców", podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa.

Radna Małgorzata Jantos z klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska podkreśliła: - Ciężko zorganizować basen otwarty w każdej dzielnicy. U nas sezon na otwarte baseny trwa niedługo, a pieniądze - w przeliczeniu na potrzeby miasta - potrzebne na taki obiekt są znaczne.

Radny Adam Kalita (PiS) mówił natomiast: - Pamiętam czasy, w których w Krakowie było kilka otwartych basenów. Niestety nasze ukochane kluby krakowskie, takie jak Cracovia i Wisła zdewastowały swoje baseny. Myślę, że stworzenie nowych basenów to jest jakiś pomysł, tylko jest pytanie, kto je będzie budował. Nie wyobrażam sobie, by robiło to miasto. Natomiast w przypadku inicjatywy, by teren udostępnić chętnym operatorom, to jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem.