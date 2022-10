Kraków. Radni zajęli się Strefą Czystego Transportu. Nadchodzi czas na zmianę auta? Największe obostrzenia będą dla właścicieli diesli

- Dwie trzecie mieszkańców pozytywnie odnosi się do Strefy Czystego Transportu i oczekuje poprawy jakości powietrza w mieście. Nasza projekt dotyczący wprowadzenia Strefy spełnia oczekiwania krakowian. Nie będą to tylko nowe przepisy na papierze. Dzięki ich wprowadzeniu będzie można zredukować około 48 procent emisji spalin w transporcie. Taki poziom gwarantuje zrobienie kroku do przodu - podkreślił Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego.