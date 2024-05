Kraków szykuje się do budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny. Za ponad 429 tysięcy złotych powstanie wielowariantowa koncepcja

Miasto w przetargu wyłoniło firmę, która opracuje studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Dokumentację przygotuje firma Databout, która złożyła jedyną ofertę opiewającą na ponad 429 tys. zł. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej sześciu wariantów skomunikowania osiedla położonego na południu Krakowa z resztą miasta.

Szacunkowa wartość zamówienia została określona przez miasto na kwotę 544,7 tys. zł brutto (442 882,67 zł netto). Jedna oferta jaka wpłynęła od firmy Databout Sp. z o.o. opiewała na kwotę 429,9 tys. zł brutto. W przetargu okres na wykonanie Studium wyznaczono na 7 miesięcy. Na osiedlu Kliny i w dzielnicy Swoszowice, w którego skład wchodzi ten obszar mocno czekają na nowe rozwiązania komunikacyjne. - Linia tramwajowa na osiedle Kliny jest niezbędna. Już teraz jest stamtąd ciężko wyjechać samochodem. Układ komunikacyjny nie odpowiada zapotrzebowaniom. W całej dzielnicy mieszka już około 30 tysięcy osób, połowa w rejonie osiedla Kliny. A jak w tej części Krakowa dojdzie jeszcze około 20 tysięcy mieszkańców po realizacji przez deweloperów kolejnych inwestycji, to czeka nas apokalipsa - komentuje Tadeusz Murzyn, przewodniczący Dzielnicy X Swoszowice.

Zamówienie dotyczące Studium dla linii tramwajowej na os. Kliny związane jest z opracowaniem przez wykonawcę co najmniej 6 wariantów:

Wariant I: linia tramwajowa biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klin;

Wariant II: linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów z przedłużeniem w kierunku południowym;

Wariant III: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I wzdłuż Lasu Borkowskiego do obszaru Klin;

Wariant IV: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej do obszaru Klin;

Wariant V (rozwiązanie autorskie): linia tramwajowa o przebiegu zaproponowanym przez wykonawcę;

Wariant VI (alternatywny): zakładający obsługę obszaru Klin innym niż tramwaj środkiem transportu publicznego - autobusem, koleją.

W specyfikacji przetargowej zaznaczono, by planując połączenie tramwajowe na os. Kliny wziąć także pod uwagę inne przygotowywane miejskie inwestycje w tym rejonie: rozbudowę ul. Bunscha i budowę ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej; budowę ul. 8 Pułku Ułanów; budowę drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Opatkowicach; budowę ul. Nowa Bartla - od ul. Zawiłej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny – Zacisze. "Na podstawie przedstawionych przez wykonawcę rozwiązań, zaproponowane zostaną szacowane linie zajętości terenu pod inwestycję. Szczegółowość rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych powinna umożliwić ocenę stopnia kolizji analizowanych wariantów z istniejącym zagospodarowaniem terenu, jak również ocenę podstawowych parametrów mających wpływ na szacunek kosztów inwestycji" - podkreślono w zamówieniu. Na opracowanie wariantów dla trasy na os. Kliny oczekują ekolodzy, którzy przyznają, że teren jest trudny, bowiem znajdują się tam cenne obszary zieleni. Zwracają uwagę na konieczność ochrony terenów zielonych, w tym Lasu Borkowskiego.

- Przy dzisiejszym postępie techniki można wymyślić cuda. Można zrobić tramwaj podziemny pod Lasem Borkowskim. Jest jednak kwestia realności finansowej. Według naszego rozeznania najbardziej możliwy byłby wariant dotyczący budowy linii tramwajowej biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klin za szpitalem im. Babińskiego - mówi przewodniczący Tadeusz Murzyn. - Pewnie przy każdym rozwiązaniu pojawią się protesty, ale w tym przypadku jest największa szansa na kompromisowe rozwiązanie. Mogą być argumenty, że wzdłuż tej trasy nie ma dużego zasiedlenia, ale trzeba brać pod uwagę to, jak ta okolica może się to zmienić w przyszłości, kiedy zostaną zrealizowane nowe inwestycje mieszkaniowe - dodaje.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata przyznaje, że Studium powinno dać odpowiedź, jakie są ewentualne przeszkody związane z realizacją poszczególnych wariantów, wskazać jaki przebieg linii jest najlepszy. - Nie możemy też oceniać wariantów tylko w perspektywie tego, co się dzieje dzisiaj. Ważne jest także to, by analiza wielowariantowa brała pod uwagę docelowy rozwój miasta w perspektywie 20, 30 lat - zaznacza prof. Andrzej Szarata.

Przewodniczący Tadeusz Murzyn komentuje: - Nową linię tramwajową można wybudować w trzy lata, ale najdłużej trwają przygotowania, uzyskanie decyzji. To łącznie może być i 10 lat. Gdyby udało się zrealizować inwestycję do 2030 roku, to byłoby świetnie. Tramwaj jest tu bardzo potrzebny, same autobusy nie wystarczą.

Po co są strefy czystego transportu?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!