Kraków. Teatr Variété wystawi brytyjską farsę "Bez seksu proszę"

- Bardziej nazwałbym naszą pracę opieką nad tempem i muzycznością przedstawienia. To, co jest niezwykle trudne, ale i ciekawe, to pokierowanie aktorami w taki sposób, żeby wyglądało to naturalnie, a jednak utrzymywało rytm farsy - mówi Jarosław Staniek, który opracował choreografię wraz z Katarzyną Zielonką. - Czasem postaci muszą stworzyć rzeczy absurdalne, nieprawdopodobne. Ale nasza praca polega na tym, by widz uznał, że to jest możliwe, zabawne i naturalne. Tworzy się pewien trans i mam nadzieję, że to będzie powodować otworzenie się publiczności na to, żeby się bawić.