Kraków. Telefon wart ponad 7 tys. złotych trafił w ręce złodzieja. Mężczyzna, który połakomił się na drogi gadżet odpowie teraz przed sądem

- 22 maja br. po godzinie 1:00 policjanci z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się na jedną z ulic w Nowej Hucie, gdzie według zgłaszającego miał logować się skradziony mu wcześniej telefon. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali zgłaszającego, który przekazał, że kilka godzin wcześniej jadąc tramwajem, zorientował się, że nie ma przy sobie telefonu komórkowego. Mężczyzna niezwłocznie wrócił na pętlę tramwajową, gdzie wsiadał do tramwaju, jednak poszukiwania telefonu w tym miejscu nie przyniosły efektu. Ponadto zgłaszający napotkał tam przypadkowego mężczyznę, któremu opisał utracony telefon, jednak ten przekazał, że nic nie wie na ten temat - informuje małopolska policja.

Kiedy zgłaszający powrócił do domu, uruchomił program, który wskazał dokładną lokalizację urządzenia. W związku z tym udał się on pod wskazany adres, a następnie powiadomił o tym fakcie policjantów. Po przybyciu na miejsce zgłaszający wskazał funkcjonariuszom osobę siedzącą na ławce, twierdząc, że jest to ten sam mężczyzna, z którym rozmawiał wcześniej na pętli tramwajowej.