Szokujące znalezisko w jednym z krakowskich mieszkań. Odzyskano skradzione dzieło sztuki pochodzące z XVII wieku

Obraz „Rebeka i Eliasz”

- Odzyskane płótno to obraz „Rebeka i Eliasz” autorstwa holenderskiego malarza Jana Linsena, datowany na 1629 rok. Obraz został skradziony w 2005 roku z Muzeum Westfries w miejscowości Hoorn w Królestwie Niderlandów. Jest to 1 z 24 obrazów skradzionych z tego muzeum. W sumie z muzeum w Hoorn skradziono 85 elementów o wartości historycznej i kulturowej. Wśród skradzionych dzieł były różnego rodzaju obrazy XVII wiecznych artystów (obrazy olejne na płótnie, drewnie), ale też różnego rodzaju przedmioty, m.in. srebra znacznej wartości. Niektóre z dzieł zostały już odzyskane przez władze Niderlandów, lecz cześć z nich dalej jest poszukiwana - przekazała Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej we współdziałaniu z Zarządem Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej, Zarządem Operacyjnym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz Oficerem Łącznikowym przy Ambasadzie Królestwa Niderlandów, dzięki sprawnej, międzynarodowej kooperacji odzyskali skradzione dzieło sztuki – pochodzący z XVII wieku obraz olejny, widniejący w Bazie Interpolu jako poszukiwany.

Zatrzymanemu obywatelowi Ukrainy przedstawione zostały zarzuty dot. paserstwa. Decyzją Sądu został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprawa jest rozwojowa.