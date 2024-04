Kraków. To był tłoczny weekend na Zakrzówku. A jeszcze kąpielisko nie otwarte

Jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, bezpieczne kąpieliska w sezonie 2024 będą funkcjonowały od 19 czerwca do 9 września w godzinach 10-18. Mowa tutaj o parku Zakrzówek oraz parku Bagry Wielkie. Mieszkańcy jednak nie zawsze czekają na tzw. formalny sezon kąpielowy i już wcześniej wchodzą do wody. Niektórzy zdecydowali się to zrobić już nawet pod koniec lutego.

Należy jednak cały czas pamiętać, że: - Funkcjonowanie w przestrzeni parku Zakrzówek wyznacza regulamin. Za przestrzeganie regulaminu, tak jak w każdym innym miejscu, odpowiadają służby porządkowe - policja, straż miejska - wyjaśnia ZZM.