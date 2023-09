Kraków. To chyba najbardziej wypasione kwatery dla studentów. Tuż przy Błoniach OPRAC.: Piotr Rąpalski

Mieszkanie na abonament stanowi alternatywę dla tradycyjnego wynajmu. W tym przypadku wynajmującym jest firma, a nie prywatny właściciel nieruchomości. W Krakowie powstało w ostatnim czasie kilka, dużych prywatnych akademików, które oferują lokum dla studentów. Kolejne są w budowie. Materiały Prasowe/Anna Kaczmarz Zobacz galerię (9 zdjęć)

Studenci stanowią już ok. 20 proc. mieszkańców Krakowa, dlatego śmiało można nazwać go największym ośrodkiem akademickim w kraju. Co roku, na przełomie września i października, wyzwaniem dla miasta staje się zakwaterowanie tak dużej liczby żaków. Jakich mieszkań szukają studenci i co znajdą w ofercie Krakowa? Akademiki, kawalerki, pokoje, a nowością są lokale w abonamencie. I to tuż przy krakowskich Błoniach. Superlokalizacja, wysoki standard i.... ta cena.