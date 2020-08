Kraków trafi do żółtej strefy? "Bardzo dużo na to wskazuje". Jakie obostrzenia mogą wrócić?

Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia, jeśli na danym terenie odnotowano między 6 a 12 nowych zachorowań na 10 tysięcy, zostaje on objęty strefą żółtą. Jeśli nowych zachorowań jest powyżej 12 na 10 tysięcy, wówczas objęty zostaje strefą czerwoną. Ministerstwo wprowadza obostrzenia na podstawie analizy dynamiki wzrostów zakażeń z ostatnich 14 dni.

Przypomnijmy: od piątku, 21 sierpnia, obowiązuje nowa lista miast i powiatów, objętych obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa. Kraków uniknął wpisania do strefy żółtej lub czerwonej, ale jest zagrożony wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń. - Apelujemy do mieszkańców i turystów o zachowanie wszelkich zasad sanitarnych - piszą miejscy urzędnicy.

- Jest prawdopodobne, a nawet bardzo dużo na to wskazuje, że w najbliższy czwartek Kraków zostanie objęty żółtą strefą - powiedział w rozmowie z Interia.pl Kamil Popiela z biura prasowego krakowskiego urzędu miasta.

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, kiedy lista zostanie zaktualizowana. - Lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami jest aktualizowana przez resort zdrowia nie częściej niż raz w tygodniu. Informacji w tej sprawie można się spodziewać pod koniec tygodnia - odpowiedział Jarosław Rybarczyk z biura komunikacji resortu zdrowia.

Z kolei 21 sierpnia MZ tak odpowiedziało nam na pytanie, kiedy i dlaczego Kraków może trafić do strefy żółtej? "Wskaźnik 14-dniowy w Krakowie wynosi 6.25 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, a w powiecie limanowskim 9.73 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców. W obu powiatach wskaźnik 3-dniowy (po zaokrągleniu do części całkowitej) nie przekracza 1, stąd oba powiaty uniknęły zakwalifikowania do strefy żółtej".