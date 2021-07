Kraków. Trwa budowa Centrum Nauki Cogiteon. Wkrótce stawianie pierwszych ścian

Trwa budowa Cogiteonu - wkrótce stawianie pierwszych ścian?

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia wojewódzka konserwator zabytków Monika Bogdanowska wydała decyzję o wpisie do rejestru zabytków zachodniej części dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Decyzja ta pozwoliła rozpocząć budowę Cogiteonu, która została wstrzymana w momencie rozpoczęcia procedury wpisu do rejestru. Na początku lutego władze województwa podpisały umowę z wykonawcą na budowę Centrum Nauki. Jego koszt to 242 mln zł, a MCN ma być gotowe w 2023 roku.