Kraków. Uwolnij książki z Galerią Bronowice! Akcja bookcrossingowa już od 7 października

Bookcrossing, idea mająca swoje początki jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, zdobywa obecnie coraz większy rozgłos. Od 2001 roku, w którym amerykański programista Ron Hornbaker utworzył pierwszą stronę dla bookcrosserów, na całym świecie „uwolnionych” zostało około 5,5 mln książek. Coraz popularniejsze stały się nie tylko strony internetowe, ale także stacjonarne czy mobilne punkty wymiany. Ogólnoświatowy ruch wymiany książek zagląda również pomiędzy regały w Galerii Bronowice - i to już kolejny rok z rzędu. Tej jesieni akcja odbędzie się w dniach 7-9 października. Punkt bookcrossingowy pojawi się na poziomie 0 obiektu.

- Akcja wymiany książek w Galerii Bronowice to kolejna już odsłona tego popularnego, przyciągającego prawdziwe tłumy osób wydarzenia, promującego czytelnictwo i pokazującego, że czytanie jest modne. Zadbamy o to, aby zarówno starsi, jak i młodsi czytelnicy znaleźli tu coś dla siebie i miło spędzili czas. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału - mówi Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.