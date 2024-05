Kraków. W końcu udało się... przestawić Matkę Boską przy Trasie Wolbromskiej

Zabytkowa figurka Matki Boskiej stanęła wreszcie w godnym miejscu, przy trakcie pieszym u zbiegu ulicy Pachońskiego i Trasy Wolbromskiej. Odrestaurowanie i wyeksponowanie figurki w nowym miejscu było możliwe w ramach kontraktu na budowę Trasy Wolbromskiej.

Wprawdzie powrót Matki Boskiej do nowej lokalizacji odbywał się na raty – jeszcze zimą figurka pojawiła się w tym terenie, ale nie w miejscu i nie w takiej formie, jak to było uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. Po sygnałach od mieszkańców (Zofia Ozaist-Zgodzińska), Zarząd Inwestycji Miejskich podjął interwencję i zwrócił się do wykonawcy o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zgodności z pierwotnymi założeniami.