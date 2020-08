Kraków w żółtej strefie! Będą nowe, duże ograniczenia w związku z pandemią

W żółtej strefie, w której znalazł się Kraków, obowiązują dodatkowe obostrzenia. W strefie żółtej na różnego typu imprezach będzie mogła się znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2, a nie, jak do tej pory, na 2,5 m2. Widownie, w tym kinowe, będą mogły być wypełnione tylko w 25 procentach, a w wydarzeniach kulturalnych może uczestniczyć do 100 osób.

Kraków od tygodnia znajdował się na liście alertów. W nawiązaniu do trudnej sytuacji w Krakowie oraz wcześniejszych przypuszczeń co do wprowadzenia żółtej strefy w stolicy Małopolski podczas konferencji nawiązał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W niektórych powiatach Małopolski sytuacja się jednak poprawiła. Ze strefy czerwonej do żółtej przeszedł m.in. powiat nowosądecki. - Widzimy, że jeżeli mieszkańcy danych powiatów stosują się do reguł, jeżeli włodarze tych powiatów to przestrzegają, to się to zrobić - powiedział wiceminister zdrowia.

Podczas konferencji Waldemar Kraska poinformował także, że w momencie, gdy pula 600 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem w Szpitalu Uniwersyteckim wyczerpie się, małopolski wojewoda uruchomi kolejne szpitale przeznaczona na walkę z COVID-19.

W strefie żółtej, oprócz Krakowa są powiaty: tatrzański, limanowski, nowosądecki, rybnicki, przemyski, żuromiński, kartuski, konecki, kłobucki, bartoszycki.