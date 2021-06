Kraków. Wiktoria Zwolińska z pierwszą nagrodą za autorski utwór "Krk" w konkursie na najlepszą piosenkę o Krakowie

NOWE Mamy tylko dwie piosenki dla naszej reprezentacji na Euro 2020. Czy to wpłynie na jej wyniki?

Tradycją show-biznesu jest przygotowywanie piosenek, które mają zagrzewać do boju reprezentacje poszczególnych krajów podczas ważnych rozgrywek w piłkę nożną. Tak było i w Polsce. W tym roku naszą reprezentację mogą (jak na razie) zagrzewać do boju tylko dwie piosenki. Co to za utwory?