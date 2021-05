Kraków. Willa Decjusza otwarta dla zwiedzających. Można już odwiedzać zabytkowy pałacyk

Willa Decjusza, wzniesiona w 1535 roku pod Krakowem na Woli Justowskiej, jest jednym z najpiękniejszych i najpełniejszych przykładów renesansowej rezydencji podmiejskiej. Od XVI do XIX wieku była domem, w którym mieszkały znamienite rodziny, takie jak: Decjuszowie, którzy byli pierwszymi właścicielami, a następnie m.in. Lubomirscy, Sanguszkowie, hrabiostwo Kuczkowscy czy księstwo Czartoryscy.

Wystawa obrazów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz mebli z Muzeum Narodowego w Krakowie we wnętrzach Willi Decjusza jest namiastką wspaniałego wyposażenia, jakie z pewnością zamawiali do swojej posiadłości jej dawni właściciele. Ciekawostkę stanowi również loggia wyposażona w niezwykłej urody orientalne kafle, sprowadzone do Willi w XIX w. przez Marcelinę Czartoryską.

Willa Decjusza została odrestaurowana w roku 1996 staraniem Gminy Miasta Krakowa i otwarta dla mieszkańców Krakowa. Od tamtej chwili gościły tu koronowane głowy państw, prezydenci, premierzy i szefowie dyplomacji, uznani naukowcy i artyści, największe autorytety życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Willa Decjusza w nawiązaniu do humanistycznego przesłania swego patrona stała się forum dialogu kultur, miejscem twórczej przestrzeni, otwartej na inicjatywy na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej.