Kraków. Wybierz patronkę lub patrona ulicy i zaprezentuj w konkursie Małgorzata Mrowiec

plakat konkursu

Rysunek, lapbook, fotomontaż - w takich kategoriach można zgłaszać prace w IX konkursie Patronki i Patroni Krakowskich Ulic. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (kategoria prac fotograficznych) do 18. roku życia, podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 29 października.