Kraków. Wytną 275 drzew pod inwestycję Muzeum KL Plaszow. I posadzą nowe

Przed rokiem przeciwko wycince protestowali działacze z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Sprzeciwiało się jej także Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody - po tym, jak złożyło skargę na decyzję zezwalającą na usunięcie 275 drzew, jesienią zeszłego roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wycinkę. To wstrzymanie obowiązywało do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd.

- Uważaliśmy, że sprawa wycinki nie została dogłębnie rozpatrzona, że decyzja jest niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zieleń, a nie żaden budynek Memoriału i parking. Poza tym biorąc pod uwagę tragiczną sytuację klimatyczną, w jakiej jesteśmy, usuwanie dorosłego drzewostanu, a w zamian za niego sadzenie niewielkich sadzonek jest ekologicznie błędne. Ale przegraliśmy tę sprawę w sądzie, według sądu nie doszło do naruszenia procedur administracyjnych. Teoretycznie moglibyśmy złożyć skargę kasacyjną, ale już tego nie robimy. To by się wiązało ze znacznymi kosztami, bo potrzebne byłoby zaangażowanie adwokata albo radcy prawnego, zresztą szanse na wygranie były niewielkie, więc zrezygnowaliśmy - mówi nam prezes TnROP Mariusz Waszkiewicz.